Попытки блокировать Telegram, которые осуществляются в России и сейчас, не означают запрет на пользование этим мессенджером, одно другому не противоречит, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.

По словам Волина, решение о блокировке сервиса не означает запрет на пользование этим сервисом. На уточняющий вопрос, законно ли пользоваться мессенджером в России, собеседник ответил утвердительно.

С апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования, однако сервис все еще доступен пользователям. В июне глава ведомства Александр Жаров в интервью РИА Новости сообщил, что идет работа над новыми инструментами полной блокировки. В сентябре он заявил, что Роскомнадзор планирует в течение года представить результаты работы новой создаваемой системы противодействия запрещенному контенту.