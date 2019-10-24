Бедные люди не могут позволить себе в достаточной степени следить за здоровьем и получать хорошее образование, хотя именно эти вещи являются важными факторами экономического развития, заявил в ходе пленарного заседания саммита «Россия — Африка» президент России Владимир Путин.

«В сегодняшнем мире образование и здравоохранение становятся важнейшим фактором экономического развития. В этой связи борьба с бедностью... чрезвычайно важна. Потому что — что греха таить, это очевидно — бедные люди не могут позволить себе ни за здоровьем следить нормально, ни образования получить. Поэтому это наша общая, очень важная, принципиальная задача — преодолеть эти проблемы», — сказал он.