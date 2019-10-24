Журнал Forbes представил новый рейтинг самых богатых российских женщин. В нем впервые в истории оказались сразу две обладательницы миллиардного состояния (в долларовом выражении). Совокупное состояние участниц рейтинга выросло до рекордной суммы в 9,9 млрд долларов, указывает издание.

На первой строчке рейтинга — его бессменный лидер Елена Батурина (с состоянием в 1,2 млрд долларов, как указано на сайте Forbes), за ней идет основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (1 млрд долларов). В 2018 году оборот Wildberries вырос почти до 119 млрд рублей. Сейчас интернет-магазин обрабатывает по 500 тыс. заказов в день. «Если продажи Wildberries продолжат увеличиваться на десятки процентов ежегодно, то мы увидим смену лидера в рейтинге богатейших женщин», — рассуждают составители.

В предыдущие два года состав участниц рейтинга обновился почти наполовину. В этом году появился еще один новичок: это Татьяна Ковальчук, супруга петербургского миллиардера Юрия Ковальчука, который входит в ближайшее окружение президента Владимира Путина.

В России появилась вторая женщина-миллиардер
В России появилась вторая женщина-миллиардер

Год назад Татьяна Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием 600 млн долларов.

Напомним, что Юрий Ковальчук является ключевым акционером банка «Россия» и квалифицируется Центробанком как лицо, под значительным влиянием которого находится кредитная организация. В числе прочих активов семья Ковальчуков опосредованно контролирует часть крупнейшей российской страховой компании — группы «СОГАЗ», уточняют в Forbes.

Также в рейтинг вернулись две участницы топ-25 богатейших женщин предыдущих лет. Первая — Лариса Алекперова, жена акционера и президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова. Вторая — Мария Шарапова. «Отбыв 15-месячную дисквалификацию за применение допинга, теннисистка вернулась на корт, но больших побед пока не добилась. Тем не менее ей удалось, по оценке Forbes, вернуть часть рекламных доходов», — отмечают в журнале.

МЕСТОИМЯИСТОЧНИКСОСТОЯНИЕ, $ МЛНВОЗРАСТ
1

Елена Батурина

Инвестиции120056
2

Татьяна Бакальчук

Wildberries100043
3

Татьяна Ковальчук

«СОГАЗ»600
4

Елена Рыболовлева

Инвестиции60052
5

Ольга Белявцева

Инвестиции55049
6

Лилия Ротенберг

TPS Real Estate50041
7

Татьяна Кузнецова

«Новатэк»46059
8

Наталья Луценко

Группа «Содружество»425
9

Лидия Михайлова

Группа «Черкизово»41561
10

Евгения Гурьева

«Фосагро»39060
11

Наталия Опалева

GV Gold34050
12

Марина Седых

Иркутская нефтяная компания32059
13

Ирина Абрамович

Инвестиции30052
14

Любовь Хоба

«ЛУКОЙЛ»30062
15

Наталья Касперская

Инвестиции27053
16

Гузелия Сафина

ТАИФ27064
17

Людмила Антипова

УСМК25063
18

Лариса Белоброва

НБАМР25054
19

Светлана Борцова

«Прогресс»25049
20

Полина Юмашева

En+ Group25039
21

Ольга Груздева

Инвестиции20045
22

Екатерина Игнатова

Инвестиции18051
23

Лариса Алекперова

Инвестиции18062
24

Ирина Герасименко

Инвестиции18058
25

Мария Шарапова

Инвестиции18032