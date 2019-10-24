Журнал Forbes представил новый рейтинг самых богатых российских женщин . В нем впервые в истории оказались сразу две обладательницы миллиардного состояния (в долларовом выражении). Совокупное состояние участниц рейтинга выросло до рекордной суммы в 9,9 млрд долларов, указывает издание.

На первой строчке рейтинга — его бессменный лидер Елена Батурина (с состоянием в 1,2 млрд долларов, как указано на сайте Forbes), за ней идет основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (1 млрд долларов). В 2018 году оборот Wildberries вырос почти до 119 млрд рублей. Сейчас интернет-магазин обрабатывает по 500 тыс. заказов в день. «Если продажи Wildberries продолжат увеличиваться на десятки процентов ежегодно, то мы увидим смену лидера в рейтинге богатейших женщин», — рассуждают составители.

В предыдущие два года состав участниц рейтинга обновился почти наполовину. В этом году появился еще один новичок: это Татьяна Ковальчук, супруга петербургского миллиардера Юрия Ковальчука, который входит в ближайшее окружение президента Владимира Путина.

В России появилась вторая женщина-миллиардер Год назад Татьяна Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием 600 млн долларов.

Напомним, что Юрий Ковальчук является ключевым акционером банка «Россия» и квалифицируется Центробанком как лицо, под значительным влиянием которого находится кредитная организация. В числе прочих активов семья Ковальчуков опосредованно контролирует часть крупнейшей российской страховой компании — группы «СОГАЗ», уточняют в Forbes.

Также в рейтинг вернулись две участницы топ-25 богатейших женщин предыдущих лет. Первая — Лариса Алекперова, жена акционера и президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова. Вторая — Мария Шарапова. «Отбыв 15-месячную дисквалификацию за применение допинга, теннисистка вернулась на корт, но больших побед пока не добилась. Тем не менее ей удалось, по оценке Forbes, вернуть часть рекламных доходов», — отмечают в журнале.