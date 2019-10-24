Акции российских компаний ТЭК в полтора раза привлекательнее российского рынка акций в целом: за последние пять лет они выросли в цене на 124 процентных пункта, в то время как российский индекс в целом увеличился примерно на 80%. Об этом заявил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Он призвал иностранных инвесторов обратить внимание на привлекательность этих бумаг. Впрочем, этот сектор уже привлек 35 млрд долларов за последние пять лет, заявил Костин. Он указал, что нефтегазовая отрасль в России чувствует себя уверенно, долговая нагрузка предприятий снижается, а денежный поток с 2014 года вырос вдвое.

Он также приветствовал процесс дедолларизации и решение руководства «Роснефти» перейти в расчетах за поставки энергоносителей в Европу в евро. Это поможет европейскому бизнесу, уверен Костин.