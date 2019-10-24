Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

На данной отметке ставка находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам также сохранена на уровне минус 0,5%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения ЕЦБ полностью совпали с прогнозами экспертов.

Регулятор также подтвердил, что с 1 ноября возобновляет программу выкупа активов в размере 20 млрд евро в месяц. «Совет управляющих ожидает, что выкуп будет действовать столько времени, сколько потребуется для усиления адаптивной денежно-кредитной политики, и завершится незадолго до того, как регулятор начнет поднимать ключевые процентные ставки», — говорится в сообщении.

ЕЦБ прогнозирует сохранение ставок на текущем или более низком уровне, пока прогноз по инфляции не приблизится к целевой отметке в 2%. По итогам прошлого заседания регулятор прогнозировал сохранение ставок на этих уровнях по крайней мере до конца первого полугодия 2020 года.

«Совет управляющих намерен реинвестировать основные платежи от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках программы скупки активов, реинвестирование будет продолжаться в полном объеме в течение продолжительного периода времени после начала повышения процентных ставок», — говорится в сообщении. Предполагается, что оно будет продолжаться столько, сколько потребуется для поддержания благоприятного состояния ликвидности.