Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что, по его мнению, сейчас наступила санкционная пауза, и выразил надежду на появление «подвижек», которые позволят снять или облегчить санкции.

«Сейчас какая-то такая санкционная пауза наступила, надеюсь, что мы в ближайшее время не увидим усиления санкционного давления на нас, возможно, будут какие-то «подвижки», которые позволят европейским странам принимать какие-то меры по снятию, облегчению санкций», — сказал Костин в интервью телеканалу «Россия-24».

ВТБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые ограничивают для него привлечение финансирования.