Банк России в четверг, 24 октября, сообщил о назначениях в своих департаментах, следует из релиза регулятора.

Так, с 5 ноября 2019 года директором департамента обеспечения банковского надзора Центробанка РФ назначен Александр Данилов, он сменит на этом посту Александра Полонского.

«Приказом председателя Банка России с 5 ноября 2019 года директором департамента обеспечения банковского надзора Центрального банка Российской Федерации назначен Данилов Александр Сергеевич», — пояснили в Центробанке.



Данилов прокомментировал свое назначение: «Я считаю, что это уникальная возможность для меня поучаствовать напрямую в процессах совершенствования банковского надзора и способствовать развитию банковской аналитики. Раньше я давал оценку банковской системы со стороны и только опосредованно мог влиять на происходящее в секторе, теперь же степень моей вовлеченности будет гораздо выше. Это, безусловно, предполагает большую ответственность и бросает вызов моим профессиональным навыкам.

Ранее, с 2006 года, Данилов работал в «Фитч Рейтингз СНГ Лтд».



Александр Полонский, уточнили в регуляторе, после назначения Александра Данилова продолжит работать в Банке России в должности советника первого заместителя председателя ЦБ Дмитрия Тулина.