Русфинанс Банк предложил клиентам бесплатный кредитный сервис «Удачное начало». Он позволяет совершить первый платеж по автокредиту на третий месяц после подписания кредитного договора, следует из сообщения Русфинанс Банка.



При этом суммарный срок действия договора не увеличивается.



«Новый сервис доступен для всех автокредитных программ банка. Опция не влияет на кредитную ставку и активируется по желанию заемщика при оформлении кредитного договора», — отмечается в релизе.

Дополнительные документы при оформлении не требуются.