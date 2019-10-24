Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг ФорБанку до уровня «ruB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruB+» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, уязвимой позицией по капиталу и низкими показателями эффективности деятельности, удовлетворительными оценками качества активов и ликвидной позиции, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления. Понижение уровня рейтинга связано со снижением достаточности капитала и его устойчивости к реализации кредитных и рыночных рисков, а также с вынужденным переходом банка на базовую лицензию в связи с созданием резервов по проблемным активам, а также значительными расходами на развитие IТ-платформы и систем дистанционного банковского обслуживания», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка составляет ссудный портфель, на который приходится более 74% валовых активов кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 года. Большая часть ссудной задолженности (63%) представлена кредитным портфелем юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Удовлетворительная ликвидная позиция банка обусловлена высокими значениями нормативов ликвидности и приемлемым уровнем высоколиквидных активов (на 1 сентября 2019-го отношение высоколиквидных активов (LAM) к привлеченным средствам — 21%, отношение ликвидных активов (LAT) к привлеченным средствам — 37%), заключили в «Эксперт РА».

