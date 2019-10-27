Банк «Русский Стандарт» усовершенствовал функционал премиальных кредитных карт Diners Club Premium и Diners Club Exclusive, добавив возможность бесконтактной оплаты товаров и услуг. Теперь их обладатели смогут совершать необходимые покупки в одно касание, сообщает пресс-служба кредитной организации.



В банке напоминают, что держатели карт Diners Club International получают выгодный курс конвертации валют по всему миру. «Карта Diners Club предлагает эксклюзивное преимущество: все покупки за границей по карте конвертируются по курсу выгоднее, чем курс Банка России, в среднем на 1—1,5%», — указывают в банке.

Программа лояльности Diners Club позволяет получать кешбэк до 10% во всех ресторанах, барах, кафе и ночных клубах по всему миру. Клиенты могут получать тройную выгоду в ресторанах, где им полагается скидка по карте: скидка до 15% плюс бонусные баллы Diners Club Rewards плюс Cashback.

Кроме того, всем держателям карт Diners Club доступны выгодные предложения от отелей, ресторанов и магазинов по программе Diners Club Privileges плюс свободный доступ в многочисленные лаунжи аэропортов разных стран. Также во время поездок для клиентов действует бесплатная система страхования.