• Сотрудники МВД задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка. По предварительным данным, мужчина является сотрудником «Национальной службы взыскания». Установлено, что он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом «Антон 2131». В Сбербанке пообещали расторгнуть договор с «Национальной службой взыскания» и провести аудит систем защиты персональных данных проблемных заемщиков, используемых коллекторскими агентствами. Ранее СМИ сообщили о новых утечках персональных данных клиентов Сбербанка. Новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов. В объявлении говорится, что база содержит порядка миллиона строк с полными данными клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты.

• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях по итогам второй декады октября составила 6,48%, как и за первую декаду месяца. Показатель рос на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда. Сейчас показатель находится на самом низком уровне с середины августа 2018 года (ставка за вторую декаду указанного месяца составляла 6,32%).

• ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий, сообщают СМИ. Регулятор хочет внедрить в свою систему переводы из бюджета в адрес физических лиц — такая возможность прописана в проекте стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года, который ЦБ планирует обсудить с участниками рынка 25 октября. В списке целей стратегии значится «развитие СБП, в том числе сервисов переводов денежных средств для физических (c2c) и юридических лиц (c2b, b2c), а также взаимодействия с бюджетом (c2g, g2c) и государственными информационными системами».

• Россия поднялась с 31-й на 28-ю строчку в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса. Впрочем, по словам главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, нашей стране еще многое нужно сделать для улучшения условий ведения бизнеса. Одновременно Россия предложила Всемирному банку усовершенствовать и сам рейтинг Doing Business. Как сообщил исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин, место РФ в рейтинге потенциально выше 28-го, так как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы.