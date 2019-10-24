Иностранцы с 1 января по 15 октября 2019 года оформили чеки tax free на товары суммой более 3,2 млрд рублей, компенсации РФ в виде налога на добавленную стоимость (НДС) составили 450 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

«Стоимость оформленных товаров по чекам tax free с 1 января по 15 октября 2019-го составила более 3,2 млрд рублей. Платежи, которые вернулись в виде налога на добавленную стоимость — порядка 450 миллионов рублей», — сказал Давыдов.

Средний чек составил порядка 100 тыс. рублей, добавил он.

По данным ФТС, с начала работы системы — с 10 апреля 2018 года — и по 15 октября 2019 года всего было оформлено 87 тыс. чеков tax free. «В прошлом году — 42 тысячи, в этом — уже 45 тысяч. Это хороший результат, потому что в прошлом году был чемпионат мира по футболу, естественно, был приток туристов. То есть сейчас мы уже перегнали прошлый год», — сказал Давыдов.

По словам первого замглавы ведомства, рост чеков произошел в первую очередь за счет расширения списка аэропортов, где можно оформить услугу.

Россия с 10 апреля 2018 года начала тестировать систему, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории РФ. Для возврата денег иностранные граждане должны предоставить оператору tax free в аэропорту паспорт, чек о покупке товара и сам товар.

Первыми городами, в которых иностранцы смогли воспользоваться системой tax free, стали Москва и Санкт-Петербург. Затем в список вошли города, принимавшие чемпионат мира по футболу 2018 года. Всего услуга оказывается в 15 городах РФ.