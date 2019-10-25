Мессенджер Telegram Павла Дурова заручился согласием большинства инвесторов на продление срока запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Дурова, копия которого попала в ее распоряжение и подлинность содержания которого подтвердили два инвестора: это означает, что инвесторы не будут требовать у компании возврата своих вложений до 30 апреля 2020 года (предыдущий срок был 31 октября 2019 года).

Как сообщалось, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ранее в октябре подала иск к Telegram Group и TON Issuer и приостановила ICO блокчейн-платформы TON, на которой будет работать криптовалюта Gram. По данным комиссии, в январе — марте 2018 года братья Павел и Николай Дуровы продали 2,9 млрд монет и привлекли 1,7 млрд долларов. У проекта всего 171 инвестор, включая 39 резидентов США. SEC недовольна тем, что не была раскрыта финансовая информация компаний, как того требуют законы о ценных бумагах США.

Срок, к которому инвесторы Gram должны были сообщить, готовы ли они к переносу запуска TON, истек 23 октября. Для продления дедлайна нужно было согласие большинства, а в случае несогласия более чем 50% инвесторов Дуровы обещали вернуть 77% вложений (остальная часть денег могла быть потрачена на развитие проекта, следует из иска SEC).

Как указывают «Ведомости», в проекте продления договора с Telegram Group Inc. говорилось, что если инвесторы захотят расторгнуть соглашение 30 апреля 2020 года, им вернется 1,23 млрд долларов, или около 72% инвестиций, а также содержалось предупреждение, что тяжба Telegram с SEC может закончиться не в пользу Telegram.

Один из инвесторов, сооснователь инвесткомпании Exante Анатолий Князев, оценивает шансы Telegram договориться с SEC как 40 на 60 не в пользу команды Дурова, но, по словам Князева, «речи о полной потере средств не идет, Дуров понимает, что на кону его репутация».

Советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский в свою очередь полагает, что стороны постараются заключить сделку: Telegram заплатит оборотный штраф, или изменит условия выпуска, или даже вернет деньги инвесторам.

Суд проведет слушания по делу Telegram в феврале 2020 года.



Ранее газета «Известия» узнала, что в криптовалюту мессенджера Telegram вложил 17 млн долларов основатель QIWI Сергей Солонин: он сообщал, что тоже готов не забирать деньги из проекта.