• На форуме Банки.ру появляются рассказы о неожиданных звонках от коллекторов или МФО с требованием вернуть долг, о существовании которого человек даже не догадывался. Истории о взятых по копии паспорта микрозаймах вроде бы канули в Лету, и у МФО достаточно инструментов для идентификации и проверки заемщика. О том, почему же мошенникам все еще удается обмануть микрофинансистов, читайте в материале Банки.ру.



• К электронному полису ОСАГО компания «АльфаСтрахование» добавляет страховку жизни, жалуются посетители «Народного рейтинга» Банки.ру. Отказаться от нее не получается даже у тех, кто вовремя ее заметил. В том, как «АльфаСтрахование» списывает деньги без дополнительного СМС-подтверждения, разбираемся здесь.

• Наличие «золотой» карты в 90-е было признаком статуса ее держателя. С тех пор позолота потускнела, но анализ достоинств и недостатков «золотой» кредитки крупнейшего банка страны показывает, что не все безнадежно. О плюсах и минусах карты читайте в материале «Разбор Банки.ру».

• Шеринговая экономика и концепция «лучше пользоваться, чем владеть» набирает обороты с каждым годом и полностью меняет наш образ жизни. Аренда квартиры дешевле, чем ипотека. Каршеринг проще и спокойнее, чем собственная машина. Но что стоит за этой тенденцией? Комфорт, здравый смысл, а может быть, банальная бедность? Попробуем разобраться.

• Пенсионеры становятся все более желанными клиентами, и охоту на них банки начинают заранее. На рынке стали появляться выгодные предложения для тех, кому до пенсии осталось несколько лет. Подробнее об этом читайте в материале «Сервисы пятьдесят плюс. Как банки охотятся на предпенсионеров».