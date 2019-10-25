Банк «Таврический» с 25 октября 2019 года ввел «Сочный» вклад. Депозит открывается на 181 и 367 дней под 7,6% годовых.

Минимальная сумма – 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы, расходные операции и пролонгация не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Вклад доступен клиентам, не имеющим действующих или закрытых менее 30 дней назад срочных вкладов в банке, а также текущих счетов (в том числе карточных) с общим остатком более 15 тыс. рублей на дату открытия вклада. Оформить депозит можно до 6 ноября.