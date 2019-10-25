• Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 25 октября, принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 6,5%. ЦБ оценит необходимость дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, отмечалось в релизе регулятора. Министр экономического развития Максим Орешкин назвал решение совета директоров Центробанка «осознанием реальности».

• В сентябре 16 российских банков нарушали нормативы ЦБ, выяснили аналитики Банки.ру. В частности, 14 из этих банков находятся в процессе финансового оздоровления. Добавим, всего за девять месяцев 2019 года российские кредитные организации получили прибыль в размере 1,50 трлн рублей, свидетельствуют данные Банка России. Для сравнения: за аналогичный период 2018 года совокупная прибыль банковского сектора составила 1,07 трлн рублей.

• Законопроект о новой системе пенсионных накоплений скоро будет вынесен на обсуждение, документ почти готов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к разработчикам документов. Новая система получила название «Гарантированный пенсионный план» (ГПП). Источники объяснили, что ГПП позволит россиянам самостоятельно финансировать негосударственную пенсию, но с поддержкой государства. Пенсионные взносы в этой системе в размере до 6% освободят от НДФЛ. Работодатели также получат льготы в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль, если они будут софинансировать взносы на пенсию своих сотрудников, и дополнительный социальный вычет, если взносы работника превышают 6%.

• Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года. На это обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Снижение CDS означает уменьшение риска дефолта. По сути, это признание участниками рынка сверхустойчивых фундаментальных макроэкономических показателей России, считает она.

