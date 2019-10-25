Кредиторы SPV-компании О1 Group Бориса Минца «О1 Груп Финанс», в отношении которой с сентября идет процедура банкротства, начали предъявлять требования для включения в реестр: уже набралось 95 млрд рублей, а главным кредитором оказался Банк непрофильных активов — «Траст», подавший четыре заявления на 74,2 млрд рублей, пишет газета «Ведомости» .

У «О1 Груп Финанс» пять выпусков облигаций на 87 млрд рублей, поручителем по которым является О1 Group Ltd., при этом по трем выпускам, на 22 млрд, неоднократно пропускались выплаты купона (еще по двум выплата купона назначена на дату погашения в 2032 году), уточняет издание.

По словам представителя «Траста», 93,5 млрд рублей — итоговая сумма требований по всем выпускам бумаг О1, владельцем которых является банк, получив их после перехода на его баланс непрофильных и «плохих» активов санируемых «Открытия», Бинбанка с Рост Банком и Промсвязьбанка с Автовазбанком: банк «Открытие» владел почти всеми облигациями пятого выпуска — на 42,4 млрд рублей с учетом купонов, Автовазбанк — четвертого на 2,8 млрд, Рост Банк — четвертого на 27,6 млрд рублей (все эти суммы также указаны с учетом купонов); еще 1,4 млрд рублей — доначисленные купоны по облигациям первого и третьего выпусков из наследства «Открытия», вместе с тем иск по этим бумагам на 19,3 млрд рублей «Траст» уже выиграл, затем предъявив их в иске о банкротстве.

Еще один держатель бондов «О1 Груп Финанс» — на 1,5 млрд рублей — кипрская Delahassie Limited: выиграв дело по этим бумагам, но не получив денег, она решила банкротить компанию, и это заявление потом было объединено в одно производство с заявлением «Траста».

БНА добился в Лондоне фактического ареста имущества Бориса Минца и его сыновей на 572 млн долларов Суд утвердил приказ, запрещающий ответчикам отчуждать имущество на сумму в пределах 572 млн долларов по всему миру, что имеет тот же эффект, что и арест имущества.

Напомним, в июле этого года «Траст» добился приказа Высокого суда Лондона в отношении Бориса Минца и его сыновей о запрете отчуждать имущество на 572 млн долларов. Исковые требования банков связаны с предположительно мошенническими сделками, заключенными в преддверии санации банка «Открытие» и Рост Банка. В августе 2017 года банк «Открытие» и Рост Банк приобрели облигации компании «О1 Груп Финанс» на сумму около 35 млрд и 22 млрд рублей соответственно. В «Трасте» поясняли, что условия данных облигаций свидетельствуют об их нерыночном характере и низкой ликвидности (срок погашения облигаций — в 2032 году; отсутствие периодических выплат купонного дохода — основной купон выплачивается в конце срока; отсутствие существенного обеспечения). Денежные средства от продажи облигаций группа «О1», контролируемая на тот момент Борисом Минцем, направила на погашение своих кредитов в банке «Открытие» и Рост Банке.



«При этом данные кредиты были существенно обеспечены залогами, а срок их погашения наступал в 2017—2020 годах. Таким образом, была реализована схема, по которой существенно обеспеченные кредиты со сроком погашения в 2017—2020 годах были заменены на низколиквидные и не обеспеченные надлежащим образом облигации со сроком погашения через 15 лет. Фактически банки лишились возможности возврата денежных средств по выданным кредитам. Консервативная оценка убытков — порядка 572 миллионов долларов США», — отмечали в «Трасте».