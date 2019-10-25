В Госдуме готовятся новые законодательные ограничения для «черных коллекторов», сообщила в ходе заседания президиума Совета законодателей заместитель председателя нижней палаты парламента Ирина Яровая. По ее словам, изменения направлены на то, чтобы полностью исключить возможность для них работать с долгами граждан.

Парламентарий напомнила, что для «черных коллекторов» уже действуют законодательные ограничения. «Однако финансовые организации нашли новую форму обхода существующих требований закона. Заключаются так называемые агентские договоры, что позволяет привлечь к работе по выбиванию долгов «черных коллекторов», — сказала Яровая, предложив запретить заключение агентских договоров и пресечь саму возможность «черным коллекторам» работать с долгами граждан.

Кроме того, она выступила с инициативой ограничить для коллекторов возможность общаться с родственниками должников без их согласия. По ее словам, по действующей процедуре при взыскании долгов коллекторам разрешено взаимодействовать с третьими лицами, а именно родственниками, друзьями, коллегами должника. Третье лицо может отказаться от взаимодействия с коллекторами по определенной процедуре, например по уведомлению через нотариуса, по заявлению с распиской коллектора.

«Фактически сегодня третьи лица становятся по усмотрению коллекторов субъектами давления и претензий, что противоречит принципам правоотношений, индивидуальной свободы и личной ответственности за принятые решения», — подчеркнула Яровая. Она предложила установить ограничения, при которых коллектор сможет обращаться к коллегам, друзьям должника только при наличии их заранее выраженного согласия.