Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

МВД РФ в четверг сообщило, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. Им оказался, по предварительным данным, сотрудник коллекторского агентства «НСВ» («Национальная служба взыскания») из Волгограда, он действовал под псевдонимом «Антон 2131». В Сбербанке заявили, что кредитная организация в кратчайшие сроки расторгнет договор с «Национальной службой взыскания»«в связи с нарушением условий договора и утратой доверия». В НСВ позже заявили, что проводят собственное расследование ситуации с утечкой данных клиентов банков и в следственных действиях «служба» не участвовала.

Центральный районный суд в пятницу рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения подозреваемому Бутурлакину, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Как заявил в суде представитель следствия, Бутурлакин получил 40 тыс. рублей за передачу сведений о клиентах Сбербанка третьим лицам. Подозреваемый был задержан в Городищенском районе при попытке выехать за пределы Волгоградской области. Следствие настаивало на мере пресечения в виде ареста.

В заседании Бутурлакин заявил, что работает в НСВ старшим руководителем, проживает в Волгограде, ранее судим не был. По его словам, он продал базу данных должников человеку, который занимается вопросами банкротства и собирался им помочь. В суде Бутурлакин принес извинения потерпевшей стороне. Защита подозреваемого, принимая во внимание явку с повинной, настаивала на домашнем аресте.

«Избрать меру пресечения Бутурлакину в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 24 декабря», — сказал судья Игорь Козлов.