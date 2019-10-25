Министр экономического развития Максим Орешкин назвал решение совета директоров Банка России по ключевой ставке «осознанием реальности». Так глава Минэкономразвития прокомментировал опубликованные им в Instagram прогнозы по инфляции в зависимости от действий ЦБ по снижению ставки.

Совет директоров ЦБ 25 октября впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%. В Центробанке отметили, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось ранее.

Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов. С начала июня регулятор вел постепенное смягчение ДКП, трижды подряд опуская ключевую ставку на 0,25 п. п. и доведя ее до 7% годовых. При этом в конце сентября и начале октября представители ЦБ в своих публичных выступлениях неоднократно допускали более решительное снижение ключевой ставки на фоне устойчивого замедления инфляции. Центробанки развивающихся стран могут снижать свои ключевые ставки, не вызывая отток капитала, на фоне смягчения монетарной политики США, также считает большинство опрошенных Банки.ру аналитиков.

Это седьмое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля, 22 марта и 26 апреля, Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня, 26 июля и 6 сентября принял решение снизить ее: трижды ключевая ставка уменьшалась на 25 базисных пунктов.

В сентябре Орешкин заявил, что Минэкономразвития видит пространство для снижения ключевой ставки. По мнению министра, следствием этого шага «рано или поздно» станет увеличение ипотечного и корпоративного кредитования, а также более активный рост зарплат.