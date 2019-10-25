Центробанк сообщил о начале процедуры реорганизации банка «Оренбург» в форме присоединения к нему банка «Русь», заявили в пресс-службе регулятора.

«Кредитная организация акционерное общество коммерческий банк «Оренбург» АО «Банк «Оренбург» в соответствии с частью 5 статьи 23 федерального закона «О банках и банковской деятельности» уведомляет о начале процедуры реорганизации АО «Банк «Оренбург» в форме присоединения к нему оренбургского ипотечного коммерческого банка «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью)... в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Банк «Оренбург» от 21 октября 2019 г. № 2... Одновременно банк «Русь» в соответствии с решением общего собрания участников от 21 октября 2019 г. № 4 уведомляет о начале процедуры реорганизации ОИКБ «Русь» (ООО) в форме присоединения к АО «Банк «Оренбург», — отмечается в релизе.