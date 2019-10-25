Стоимость акций «Сургутнефтегаза» показывает сильный рост на торгах Московской биржи третий день подряд. К вечеру пятницы котировки бумаг выросли на 27% с закрытия во вторник, 22 октября. С начала года бумаги нефтяной компании подорожали уже на 72%. Капитализация компании достигла 1,66 трлн рублей.



По оценке «Фридом Финанса», к концу года стоимость бумаг «Сургутнефтегаза» может показать рост в 37%.



Рекордный рост цены бумаг «Сургутнефтегаза» связан с появившимися на рынке слухами о крупной сделке. «Рост акций «Сургутнефтегаза» теоретически может быть обусловлен ожиданиями крупных сделок в области стратегических M&A или тактических приобретений бумаг на рынке», — написал в обзоре аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. По одной из версий, это может быть крупная российская нефтяная компания.

Другой причиной могли стать слухи об изменении дивидендной политики. Сейчас акционеры нефтяной компании могут претендовать на 10% от чистой прибыли. В трейдерских чатах также муссируется информация о buy back. По оценкам «Фридом Финанса», на это компания может направить до 400 млрд рублей.

«Главный плюс «Сургутнефтегаза» — накопленная огромная денежная подушка, которая почти в два раза больше, чем ее капитализация. Но так как пошли разговоры о возможном введении отрицательной доходности по валютным депозитам, становится очевидно, что надо что-то делать с этими деньгами. Если предположить, что компания начнет перекладываться в другие активы, которые будут приносить прибыль компании, — это может стать причиной переоценки компании», — рассуждает аналитик «Финама» Алексей Калачев.

В начале октября аналитики «Финама» указывали, что бумаги «Сургутнефтегаза» серьезно недооценены рынком, и рекомендовали инвесторам покупать их в расчете на долгосрочный рост на уровне 43%. По оценке аналитика ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, чистая прибыль «Сургутнефтегаза» при инвестировании всей наколенной валютной подушки (почти 3 трлн рублей) в акции может увеличиться в два раза относительно текущего уровня. А оценка компании с точки зрения мультипликаторов вырастет в полтора-два раза.

В августе на фоне ослабления рубля и слухов о создании дочерней управляющей компании бумаги «Сургутнефтегаза» также показывали существенный рост: на 33% (обычные) и на 18% (привилегированные).

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru