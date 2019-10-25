Банк России установил факты манипулирования рынком обыкновенных акций ПАО «МРСК Центра» в 2018 году, говорится в сообщении регулятора.

В частности, выявлены факты манипулирования на бирже рынком обыкновенных акций МРСК Центра, совершенные 13 июля, 29 августа 2018 года Андреем и Светланой Балушкиными, состоящими друг с другом в родственных отношениях.



«В ходе проведенной Банком России проверки установлено, что Балушкиным А. Ю. по предварительному соглашению с Балушкиной С. В. в режиме основных торгов биржи заключались взаимные сделки с акциями на основании анонимных безадресных заявок. Поручения, поданные Балушкиным А. Ю. и Балушкиной С. В., имели идентичные значения параметров цены и объема и подавались с одного персонального компьютера с минимальной разницей во времени», — говорится в сообщении.

Указанное торговое поведение приводило к существенным отклонениям параметров торгов акциями, подчеркивает регулятор.

«В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» операции, совершенные 13 июля 2018 года и 29 августа 2018 года Балушкиным А. Ю. и Балушкиной С. В. и приведшие к существенным отклонениям параметров торгов, являются манипулированием рынком», — указывает Банк России.

