Каждый шестой россиянин получает зарплату в конверте, а каждый третий — сталкивался с задержкой зарплаты, выяснил аналитический центр «Авито Работа» в ходе исследования рынка труда России в сфере массовых профессий.

По доле серых зарплат лидирует розничная торговля — здесь вознаграждение в конверте получают 37% респондентов. Также серые зарплаты наиболее распространены в общепите и оптовой торговле. При этом в одной из сфер, где доля белых зарплат выше всего — образовании и науке, — больше других распространены задержки зарплаты.

Преобладающее большинство россиян (82%) сообщили, что их зарплата полностью белая. Однако у каждого шестого респондента ситуация совершенно иная: 16% признались, что вознаграждение за работу получают в конверте, еще 2% затруднились ответить.

Сферы розничной торговли наряду с общественным питанием и оптовой торговлей лидируют по доле серых зарплат. В двух сферах — образовании и науке, а также госслужбе — серая зарплата практически отсутствует: только по 1% опрошенных указали, что получают деньги в конверте. Отмечается, что в некоторых сферах респонденты затруднились ответить на вопрос о характере оплаты. Больше всего их среди IT-специалистов и тех, кто работает в сфере связи и телекоммуникаций (10%), на втором месте — те, кто занимается ремонтом и сервисным обслуживанием (8%), на третьем — в тяжелой промышленности и розничной торговле (по 4%).

Самым «серым» крупным городом России оказалась Тюмень: 21% жителей этого города рассказали о ситуации со своими зарплатами. Следом идут Нижний Новгород (20%) и Казань (19%). В столице одна из самых низких долей серых зарплат (13%), а самая низкая — в Перми (11%).

Аналитический центр «Авито Работа» также выяснил, что 33% респондентов хоть раз сталкивались с задержкой выплаты заработной платы. Остальные 67% не имели такого опыта.

Чаще всего зарплаты задерживают в сфере проектирования и строительства (49%). Несмотря на наибольшую долю белых зарплат, сфера образования и науки — на втором месте по распространенности проблем с выплатой вознаграждения (42% опрошенных отметили, что такое случается). Аналогичная ситуация в сфере охраны и безопасности — также 42%.

Меньше всего задержек в автомобильном бизнесе (16%), сфере услуг (18%) и в тяжелой промышленности (22% респондентов).