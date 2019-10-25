Рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингам Кредит Европа Банка со «стабильного» на «позитивный», подтвердив его долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «B1». Агентство также подтвердило базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности банка на уровне «b1» и оставило текущие оценки по другим рейтингам (см. полный список рейтинговых действий в сообщении Moody's ).

«Позитивный» прогноз для банка принимает во внимание его стабильно хорошие финансовые показатели в последние годы, которые, как ожидают в Moody's, банк сможет поддерживать в ближайшие 12—18 месяцев, его сильные возможности по абсорбированию убытков и укрепление позиций на рынке за последнее время, поясняют аналитики.

Они ожидают увеличения буфера капитала банка с учетом частичной капитализации дохода и отсутствия планов по увеличению кредитного портфеля. Кредитный портфель хорошо диверсифицирован по сегментам: на 30 июня этого года он примерно в равных долях был представлен корпоративными ссудами, необеспеченными и обеспеченными розничными кредитами. Доля проблемных ссуд составляла 7,3% на указанную дату и, по мнению Moody's, может умеренно вырасти в ближайшие 12—18 месяцев по мере «вызревания» портфеля после роста на 38% в 2018 году. Однако негативный эффект будет ограниченным, поскольку банк в рамках консервативной стратегии прекратил наращивать необеспеченное потребительское кредитование, отмечают эксперты. Присутствие банка в относительно высокорисковых сегментах корпоративного кредитования, таких как валютное кредитование и кредитование девелоперов, в последние годы также существенно сократилось.

Moody's обращает внимание на укрепление позиций банка в ключевом для него сегменте автокредитования (шестое место по размеру портфеля автокредитов на 30 июня) и ожидает их сохранения в ближайшие 12—18 месяцев.



Рейтинг банка может быть повышен, если КЕБ сохранит сильные показатели прибыльности и достаточности капитала и продемонстрирует способность сдерживать негативное влияние, которое могут оказать на качество его активов «вызревание» кредитного портфеля и рост долговой нагрузки населения в России, указывают аналитики.

