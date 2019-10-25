России лучше пользоваться мерами бюджетной политики для стимулирования экономики и не снижать ключевую ставку ниже уровня в 3%. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в прямом эфире телеканала РБК в пятницу.



«Нужно активнее пользоваться мерами бюджетной политики, когда ставки снижаются до уровня инфляции или чуть ниже инфляции. Грубо говоря, в России при таргете [инфляции] в 4% уровня процентной ставки базовой ниже 3% лучше не уходить. Если уровня в 3% будет недостаточно для стимулирования экономики, тогда лучше пользоваться механизмом бюджетного стимулирования, увеличивать дефицит», — сказал он.

«Доводить ситуацию до того, когда ставка опускается до нуля, ни в одной экономике не нужно», — заявил министр.



Вместе с тем Орешкин добавил, что снижений ключевой ставки, которые проводил ЦБ, пока недостаточно. Министр поддерживает более агрессивное снижение ключевой ставки ЦБ.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 25 октября, принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 6,5%. Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов. С начала июня регулятор вел постепенное смягчение ДКП, трижды подряд опуская ключевую ставку на 0,25 п. п. и доведя ее до 7% годовых. Это седьмое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля, 22 марта и 26 апреля, Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня, 26 июля и 6 сентября принял решение снизить ее: трижды ключевая ставка уменьшалась на 25 базисных пунктов.