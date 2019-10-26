Обсуждение темы введения прогрессивного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который существует во многих развитых странах, требует внимательного изучения ряда аспектов. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, отметив, что сам лично готов платить более высокий подоходный налог.

«Есть целый ряд аспектов, которые нужно сейчас внимательно просчитать для того, чтобы начать обсуждение такой темы. Но если вы меня спросите, а что в мире происходит, я вам скажу, что во многих странах мира как раз мы видим дифференциацию налоговых ставок, более богатые платят больше. Практически все развитые страны имеют такую ситуацию. Если вы спросите меня лично, готов ли я платить более высокий подоходный налог, я вам скажу: да, абсолютно, я готов платить более высокий подоходный налог», — сказал он в прямом эфире телеканала РБК.

Орешкин напомнил, что значительная часть населения с высоким уровнем доходов проживает в Москве. «Если мы повысим налог на доходы здесь, имея в виду всю страну, то весь этот доход получит московский бюджет. А если мы снизим налог на доходы у менее богатого населения, потеряют в первую очередь все остальные регионы, а Москва потеряет мало. Таким образом, мы осуществим перераспределение между регионами, которого нам не хотелось бы видеть», — пояснил министр.

При этом глава МЭР считает, что обложение налогами расходов на автомобили, недвижимость — это «на самом деле гораздо более эффективно с точки зрения общеэкономического развития, чем просто обложение [налогами] доходов».

«Представьте себе, что есть довольно богатый человек, но который ведет абсолютно скромный образ жизни и большую часть дохода инвестирует в создание новых производств, рабочих мест. Разве это плохо? На самом деле, такие люди — они как раз помогают улучшать ситуацию с уровнем заработных плат в стране. А есть те, кто получает много и много тратит», — добавил он.