Локо-Банк снизил ставки по программам потребительского кредитования. Так, кредиты «Для новоселов» и «На любые цели под залог авто» теперь доступны по ставке от 9,4% (ранее — от 10,4%), минимальная ставка действует при подаче заявки через сайт банка, при оформлении через офис банка надбавка составит 0,5 процентного пункта (указанные процентные ставки по кредиту применяются при выборе условия внесения денежных средств для погашения кредита в размере ежемесячного платежа не позднее чем за 10 календарных дней до даты оплаты ежемесячного платежа, в противном случае надбавка составит 2 п. п. и для владельцев недвижимости (в том числе апартаментов), построенной застройщиками — партнерами банка / аккредитованными банком строительными компаниями или приобретенной за счет предоставленного банком ипотечного кредита / владельцам земельного участка, приобретенного у аккредитованных банком компаний).

Сумма финансирования — от 300 тыс. до 5 млн рублей на срок от 13 месяцев до семи лет. В качестве обеспечения требуется залог автотранспортного средства иностранной марки, в том числе автомобили, относящиеся к категории легкого коммерческого транспорта, не старше 16 лет к концу срока кредита (при этом полным годом считать каждый календарный год, начиная с года выпуска авто, включая его).

Стоимость залога должна составлять не менее 70% суммы кредита. В случае если стоимость залога составляет 50—69,99% от суммы кредита и возраст автотранспортного средства не более пяти лет на момент оформления кредита, ставка увеличивается на 0,5 п. п.; возраст автотранспортного средства более пяти лет на момент оформления кредита и его залоговая стоимость более 1 млн рублей — ставка увеличивается на 1 п. п.; возраст автотранспортного средства более пяти лет на момент оформления кредита и его залоговая стоимость менее 1 млн рублей — ставка увеличивается на 1,5 п. п.

Обязательно оформление договора страхования каско в страховой компании, отвечающей требованиям банка (из списка компаний, рекомендованных банком), при оформлении договора страхования в любой другой страховой компании по выбору заемщика размер процентной ставки по кредиту увеличивается на 0,5 п. п. При отказе от оформления каско ставка по кредиту увеличивается на 1 п. п.

Ставка с учетом всех надбавок не может превышать 18,6% годовых.

«В период с даты предоставления кредита и до даты первого очередного платежа размер процентной ставки увеличивается на 1,5% в месяц. Разница суммы процентов, уплачиваемой в первый очередной платеж, может быть снижена по решению банка», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.