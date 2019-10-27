В сервисе «Тинькофф Путешествия» появилась возможность покупать любые туры и авиабилеты в рассрочку — без процентов, по фиксированной цене со сроком выплаты до шести месяцев, сообщает пресс-служба «Тинькофф».



«Рассрочка будет действовать при покупке любых туров и авиабилетов через сервис «Тинькофф Путешествия» по кредитным картам «Тинькофф» (за исключением некоторых кобрендовых карт). Во время покупки с кредитной карты спишется вся сумма заказа в пределах кредитного лимита, которую нужно будет погасить в срок до шести месяцев равными ежемесячными платежами. Проценты на сумму покупки тура или авиабилетов начисляться не будут», — говорится в релизе.

Чтобы воспользоваться рассрочкой, ее нужно активировать в личном кабинете или мобильном приложении «Тинькофф» в разделе «Бонусы».

Клиенты «Тинькофф» могут оформить любое количество рассрочек на туры или авиабилеты в рамках текущего кредитного лимита по своим кредитным картам банка. Если общая сумма покупки окажется выше кредитного лимита, можно использовать собственные средства для оплаты, пополнив баланс кредитной карты. При этом ежемесячные платежи будут рассчитываться только на сумму, списанную в рамках кредитного лимита. Рассрочку можно гасить заранее — в этом случае сократится количество платежей, но их размер останется прежним.

За покупку туров и авиабилетов в рассрочку на сайте «Тинькофф Путешествий» пользователи сервиса получают до 3% кешбэка.