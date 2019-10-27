В мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн» появилась история уведомлений, в которой хранятся все сообщения, полученные клиентом через push, — трансакционные, информационные, маркетинговые, а также 3-D Secure. Вкладка будет доступна на всех устройствах на iOS и Android. Сообщения будут храниться в течение трех месяцев, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«История уведомлений появилась во вкладке «Входящие» (колокольчик на главном экране), в блоке «Уведомления». Там хранятся все сообщения, полученные клиентом через push. Трансакционные уведомления будут доступны клиентам с подключенным сервисом «Уведомления об операциях», — говорится в релизе.

С момента запуска в 2018 году push-уведомления постоянно развиваются: текст сообщений был оптимизирован для лучшей читаемости, реализованы deeplinks для перехода на экраны приложения и лендинги, повышен процент успешно доставленных push-уведомлений и пр.

Большинство пользователей мобильного приложения «Райффайзен-Онлайн» предпочитают получать уведомления в виде push. При этом только 10% клиентов при установке мобильного приложения возвращаются на СМС-оповещения. Согласно внутренним исследованиям, направленным на изучение потребностей клиента, основным блоком при принятии решения о переходе на push для многих является отсутствие возможности сохранить информацию и вернуться к ней позже.