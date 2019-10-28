Центральный банк России приказом от 27 октября принял решение об отзыве лицензий на осуществление страхования у компании «Стерх» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3983). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

«Данное решение принято в связи с нарушением... порядка инвестирования средств страховых резервов, нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала)... нарушением правил формирования страховых резервов... а также в связи с неоднократным нарушением страховщиком требований страхового законодательства, за исключением требований в части финансовой устойчивости и платежеспособности, и принятием в течение одного года по указанным основаниям Банком России мер, предусмотренных статьей 32.5-1 закона № 4015-1, и установлением фактов существенной недостоверности отчетности...» — говорится в сообщении.



Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России.

Как отмечает регулятор, в связи с отзывом лицензий СК «Стерх» обязана: принять решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.

Страховая компания «Стерх» не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страхователей, перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров.