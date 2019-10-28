Налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, обойдутся бюджету в 10 млрд рублей, оценило Министерство финансов. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к подготовке проекта гарантированного пенсионного плана (ГПП) — с его помощью, по замыслу Минфина и ЦБ, граждане смогут обеспечить себе дополнительный доход в старости. Разработчики реформы надеются ежегодно привлекать в систему от 175 млрд до 360 млрд рублей, рассчитали для «Известий» на основе данных финансового ведомства в Национальном рейтинговом агентстве.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что законопроект о новой системе пенсионных накоплений скоро будет вынесен на обсуждение, документ почти готов. Новая система получила название «Гарантированный пенсионный план». По данным СМИ, ГПП позволит россиянам самостоятельно финансировать негосударственную пенсию, но с поддержкой государства. Пенсионные взносы в этой системе в размере до 6% освободят от НДФЛ. Работодатели также получат льготы в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль, если они будут софинансировать взносы на пенсию своих сотрудников, и дополнительный социальный вычет, если взносы работника превышают 6%. Стимулировать граждан к участию в новой системе также планируется за счет распространения системы гарантирования в обязательном пенсионном страховании на участников и пенсионные резервы в новой системе, возможности досрочной выплаты в сложных жизненных ситуациях и наследования денег.

Минфин оценил выпадающие доходы бюджета на финансовые стимулы в 10 млрд рублей, рассказал один из собеседников «Известий», близкий к разработке документа. Второй источник уточнил, что фактически можно говорить не о выпадающих доходах, а об их перераспределении между разными статьями. Свое утверждение он аргументировал тем, что бюджет компенсирует эти расходы за счет того, что средства будут инвестированы в экономику, а это будет способствовать увеличению темпов ее роста. Также повышение доходов граждан в будущем будет стимулировать спрос.

Как рассчитали эксперты НРА, если основываться на оценке Минфина, ведомство надеется на ежегодный приток в систему до 360 млрд рублей. В своих расчетах специалисты агентства учитывали также потенциальную численность участников (с зарплатой от 45 тыс. рублей и выше) и ожидаемый взнос (максимально 6% для получения льгот).

«Выпадающие доходы бюджета в 10 миллиардов рублей — это, можно считать, некая «плата» за мораторий пенсионных накоплений, который длится с 2014 года», — пояснил «Известиям» директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин.

Экономия бюджета на пенсионном моратории уже составила 2 трлн рублей. В этом году мера продлена до 2022 года включительно.

«Кроме того, 10 миллиардов рублей — сумма, которая, по нашему мнению, может быть достаточно легко возмещена за счет ежегодных взносов в пределах 5—10% физлиц — потенциальных участников ГПП», — добавляет представитель НРА.

Однако эксперты, опрошенные «Известиями», пока сомневаются, что ГПП в состоянии привлечь большой объем средств граждан.

«Поскольку разработчики рассчитывают на новых участников, в условиях низкого уровня доходов это нереально и было бы экономической аномалией», — считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

При этом, по его мнению, объем стимулов для граждан и работодателей сейчас минимален, что также не будет способствовать популярности нового пенсионного плана. По словам эксперта, если в правительстве надеются на рост накоплений, что выгодно с точки зрения среднесрочной и долгосрочной политики (снижаются риски инфляции и риски бедности пенсионеров в будущем, увеличиваются кредитные ресурсы), нужно предусмотреть более широкий набор льгот: «полное снятие ограничений на налоговые льготы, освобождение предприятий от всех отчислений во внебюджетные фонды и налога на прибыль средств, направляемых на пенсионное страхование сотрудников».

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах тоже полагает, что стимулы для подключения к ГПП пока довольно слабы, поэтому люди, у которых достаточно свободных средств, предпочтут индивидуальный инвестиционный счет. Сомневается эксперт и в том, что гарантированный пенсионный план будет интересен для работодателей: «Новые льготы по софинансированию не сильно отличаются от действующих по программам негосударственного пенсионного обеспечения. А роль и издержки работодателей не меньше или даже выше, чем при сборе взносов в добровольные пенсионные планы».

По оценке профессора Высшей школы экономики, бывшего первого зампреда ЦБ Олега Вьюгина, которую приводит газета «Ведомости» , потенциальная аудитория ГПП составляет 5—6 млн человек. «Нужно сразу отсечь, во-первых, тех граждан, которым хватает только на повседневные расходы. А во-вторых — наиболее состоятельную прослойку с многомиллионными накоплениями: такие люди и так пользуются индивидуальными инвестиционными продуктами для управления своим капиталом и являются скорее активными инвесторами, так что ГПП им ни к чему», — уточнил Вьюгин.

Директор Центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково» Илья Ломакин-Румянцев считает, что «гарантированный пенсионный план заслужит доверие граждан, скорее всего, лет через 10—15». «Например, страхование жизни развито за рубежом, потому что практика его использования передается из поколения в поколение», — поясняет он.



По словам генерального директора компании «ВТБ Пенсионный фонд» Ларисы Горчаковской, «на старте программы количество ее участников будет зависеть от того, насколько активную роль в их привлечении будет играть работодатель». По оценке фонда, «для граждан в рамках ГПП предлагается больше налоговых стимулов, чем для работодателей».