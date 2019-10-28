Минэкономразвития РФ исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов положения, предложенные главой «Роснано» Анатолием Чубайсом и касающиеся углеродного налога. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя министра экономического развития Михаила Расстригина в правительство.

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов. По словам Чубайса, новый налог призван стимулировать промышленников снижать выбросы.



По данным издания, решение министерства, в частности, было основано на заключениях Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

РСПП пытался убедить Минэкономразвития исключить из законопроекта о госрегулировании парниковых газов сборы за выбросы, апеллируя к тому, что Россия выполняет обязательства Парижского соглашения с превышением. В письме правительству от 23 сентября (есть у РБК) глава РСПП Александр Шохин отмечает, что для выполнения национальных обязательств России в рамках Парижского соглашения к 2030 году «достаточно корректного учета поглощающей способности российских лесов и реализации уже запланированных программ по повышению энергоэффективности». Он считает, что введение углеродного налога даже в перспективе пяти лет после вступления в силу нового закона негативно отразилось бы на инвестиционной активности российского бизнеса и стало бы препятствием для выполнения майского указа Владимира Путина обеспечить темпы экономического роста выше мировых.

Взамен Шохин предложил стимулировать реализацию проектов по сокращению выбросов парниковых газов и по увеличению их поглощения на добровольной основе, а также выстроить систему учета выбросов.

По оценке Российской академии наук, введение углеродного налога создает финансовые угрозы для корпораций российского топливно-энергетического комплекса (расчеты РАН есть у РБК): потери одного «Газпрома» составили бы 8 млрд долларов в год.

Скорректированный вариант законопроекта Минэкономразвития направило в правительство.

