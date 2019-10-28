Банк Казани предлагает оформить карту Visa Infinite в рублях, долларах США или евро. Стоимость годового обслуживания соответственно составляет 19 тыс. рублей / 300 долларов / 250 евро.



Плата за снятие наличных в устройствах кредитной организации и банков-партнеров не взимается. В банкоматах сторонних кредитных организаций составит 1,3%, минимум 4 доллара, в кассах — 1,5%, минимуи 6 долларов.

СМС-информирование предоставляется бесплатно. Срок действия карты — три года.

Лимиты на снятие наличных устанавливаются в размере 600 тыс. рублей в день и 3 млн рублей в месяц.

По карте возможно подключение бонусной программы: при покупках у партнеров программы начисляются бонусы, которыми в дальнейшем можно расплатиться или получить скидку до 20% при совершении покупок в магазинах— партнерах программы (1 бонус = 1 рублю).

По карте предусмотрено персональное обслуживание и привилегии от платежной системы Visa.