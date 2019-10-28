После недавней докапитализации Московского Индустриального Банка у финучреждения вновь ухудшилось качество кредитного портфеля, потребовавшее формирования очередных резервов на 25 млрд рублей. В итоге МИнБанк получил крупнейший убыток в банковской системе в сентябре, пишет «Коммерсант» .

Как уточняется, МИнБанк, согласно отчетности на сайте ЦБ, за сентябрь увеличил доналоговый убыток на 21,7 млрд рублей — до 127,4 млрд по итогам девяти месяцев.

В ЦБ, который выступает основным акционером МИнБанка, а также в самой кредитной организации не ответили на вопросы издания о причинах ухудшения финансового состояния банка.

Убыток МИнБанка за сентябрь связан с доначислением резервов по корпоративному портфелю более чем на 25 млрд рублей, отмечает старший аналитик направления банковских рейтингов агентства «НКР» Егор Лопатин. По его словам, сумма резервов на возможные потери — это переменная величина, которая зависит в том числе от уровня просрочки по портфелю. Так, за сентябрь у Минбанка по корпоративному портфелю просрочка выросла на 9 млрд рублей.

В августе ЦБ заявил об обнаружении в банке масштабной схемы кредитования связанных заемщиков: во время санации около 50 заемщиков банка одновременно перестали обслуживать кредиты примерно на 80 млрд рублей. Уточним, что, как писали «Ведомости», УК «Инвестиции. Финансы. Капитал», которая, по мнению Центробанка, управляла всеми этими заемщиками, заявила о меньшем размере долга — 50 млрд рублей — и подчеркнула, что неплатежи этих компаний во многом стали следствием решений ЦБ: так, существенная часть проблемных заемщиков, которых вела УК «ИФК», зависели от кредитных линий банка и без их подтверждения перестали обслуживать долги.

В «центре управления полетами» МИнБанка ответили на претензии ЦБ В ЦБ ранее заявили, что после введения в МИнБанк временной администрации около 50 заемщиков, которые не были связаны ни с банком, ни друг с другом, перестали обслуживать свои долги.

Вероятнее всего, эти заемщики были учтены при докапитализации банка на 128,7 млрд рублей, а резервировать пришлось очередные кредиты, которые заемщики перестали обслуживать, отмечает издание, указывая, что МИнБанк продолжает подавать все новые и новые иски о банкротстве заемщиков: с августа по сегодняшний день подано около 20 исков, а всего с начала санации — более 100.

Полученный в сентябре убыток не повлиял на капитал банка, который сейчас составляет 25,4 млрд рублей. Вполне вероятно, что по мере ухудшения качества кредитного портфеля потребуются дальнейшее доначисление резервов и докапитализация банка уже после завершения санации, полагает Лопатин.

Напомним, Банк России в пятницу, 25 октября, досрочно прекратил функции ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» в качестве временной администрации по управлению МИнБанком. В банке сформировано новое руководство: в частности, председателем правления назначен бывший гендиректор УК ФКБС Дмитрий Пожидаев, а председателем совета директоров стал Андрей Орешко, возглавивший УК ФКБС вместо Пожидаева.



В сентябре этого года стартовала процедура присоединения к Московскому Индустриальному Банку нижегородского Вокбанка. ЦБ летом стал владельцем обоих санируемых банков, докапитализировав их на 128,7 млрд и 2,73 млрд рублей соответственно. Процедура санации МИнБанка стартовала 22 января 2019 года.

В МИнБанке сформировано новое руководство Новым председателем правления банка стал Дмитрий Пожидаев, который с августа прошлого года до сегодняшнего дня возглавлял УК ФКБС.

Агентство по страхованию вкладов в пятницу сообщило , что на состоявшемся заседании его совета директоров был рассмотрен вопрос о прекращении обязательств МИнБанка по договорам субординированного займа, заключенным в ходе осуществления агентством мер по повышению капитализации банков.