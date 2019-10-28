Россия, Китай и Индия придумали способ организации расчетов на случай отключения от SWIFT. Отечественное решение — систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ — планируется состыковать с китайской и индийской платежной инфраструктурой, рассказали «Известиям» два источника, близких к регулятору.

Для платежей между российскими организациями и их контрагентами в Индии и Китае планируется создать резервную инфраструктуру. Речь идет о соединении расчетных платформ с помощью сетевых шлюзов — программно-аппаратных комплексов, утверждают собеседники «Известий».

Для платежей с Китаем предполагается состыковать СПФС с ее аналогом в КНР — трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS). У Индии нет национального решения для финансовой коммуникации. Поэтому планируется соединить платформу российского ЦБ с перспективной разработкой независимой индийской структуры, пояснил источник на финрынке.

«Предполагается, что это будет работать по модели «шлюзования» — когда происходит перекодировка сообщения о платеже из формата одной расчетной системы в формат другой. Таким образом, обе стороны будут работать на удобной для себя платформе, не испытывая при этом трудностей перевода», — пояснил собеседник «Известий», близкий к ЦБ.

По его словам, вероятным организатором проекта с российской стороны выступит Национальный расчетный депозитарий, у которого уже есть опыт установки шлюзов между различными платежными системами.

ЦБ планирует отдать свой аналог SWIFT на аутсорсинг
ЦБ планирует отдать свой аналог SWIFT на аутсорсинг

Это требуется для более оперативного подключения иностранных банков.

«Известия» спросили ЦБ, планируются ли отдельные проекты по созданию резервных каналов платежей с Китаем и Индией. От прямого ответа там уклонились. Представитель регулятора лишь сообщил, что возможность для обмена финансовой информацией с иностранными организациями уже создана. В частности, с конца 2018 года зарубежным структурам разрешено подключаться к СПФС, уточнили в ЦБ.

В Народном банке Китая и Резервном банке Индии на запрос не ответили.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил, что организация платежей по альтернативным SWIFT-каналам обсуждается. По его словам, для расчетов с КНР, действительно, может быть создан шлюз между решением ЦБ и CIPS. Партнеры из Индии запросили материалы о СПФС и изучают, какие варианты возможны, уточнил депутат.

Ряд партнеров России за рубежом готовы подключаться к СПФС напрямую. Кроме стран ЕАЭС, главные претенденты — это банки Ирана, Турции и Венесуэлы, сообщали ранее СМИ со ссылкой на официальных представителей. На данный момент известно лишь о двух иностранных участниках СПФС — белорусской «дочке» «Газпрома» Белгазпромбанке и Евразийском Банке из Казахстана.