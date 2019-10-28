Россия, Китай и Индия придумали способ организации расчетов на случай отключения от SWIFT. Отечественное решение — систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ — планируется состыковать с китайской и индийской платежной инфраструктурой, рассказали «Известиям» два источника, близких к регулятору.

Для платежей между российскими организациями и их контрагентами в Индии и Китае планируется создать резервную инфраструктуру. Речь идет о соединении расчетных платформ с помощью сетевых шлюзов — программно-аппаратных комплексов, утверждают собеседники «Известий».

Для платежей с Китаем предполагается состыковать СПФС с ее аналогом в КНР — трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS). У Индии нет национального решения для финансовой коммуникации. Поэтому планируется соединить платформу российского ЦБ с перспективной разработкой независимой индийской структуры, пояснил источник на финрынке.

«Предполагается, что это будет работать по модели «шлюзования» — когда происходит перекодировка сообщения о платеже из формата одной расчетной системы в формат другой. Таким образом, обе стороны будут работать на удобной для себя платформе, не испытывая при этом трудностей перевода», — пояснил собеседник «Известий», близкий к ЦБ.

По его словам, вероятным организатором проекта с российской стороны выступит Национальный расчетный депозитарий, у которого уже есть опыт установки шлюзов между различными платежными системами.

«Известия» спросили ЦБ, планируются ли отдельные проекты по созданию резервных каналов платежей с Китаем и Индией. От прямого ответа там уклонились. Представитель регулятора лишь сообщил, что возможность для обмена финансовой информацией с иностранными организациями уже создана. В частности, с конца 2018 года зарубежным структурам разрешено подключаться к СПФС, уточнили в ЦБ.

В Народном банке Китая и Резервном банке Индии на запрос не ответили.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил, что организация платежей по альтернативным SWIFT-каналам обсуждается. По его словам, для расчетов с КНР, действительно, может быть создан шлюз между решением ЦБ и CIPS. Партнеры из Индии запросили материалы о СПФС и изучают, какие варианты возможны, уточнил депутат.



Ряд партнеров России за рубежом готовы подключаться к СПФС напрямую. Кроме стран ЕАЭС, главные претенденты — это банки Ирана, Турции и Венесуэлы, сообщали ранее СМИ со ссылкой на официальных представителей. На данный момент известно лишь о двух иностранных участниках СПФС — белорусской «дочке» «Газпрома» Белгазпромбанке и Евразийском Банке из Казахстана.