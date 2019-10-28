Объем обязательств лишенной лицензий страховой компании «Стерх» по ОСАГО составит 2,45 млрд рублей, оценивает Российский союз автостраховщиков (РСА).



По данным РСА, по состоянию на 28 октября 2019 года у СК «Стерх» действует 391,7 тыс. договоров ОСАГО. С лета этого года страховщик проходит процедуру дисциплинарного оздоровления в РСА и не получает новых бланков полисов ОСАГО для заключения договоров.

Список адресов, куда можно обратиться за компенсационной выплатой, представлен на сайте РСА. Список документов, необходимых для осуществления компенсационных выплат, размещен на сайте РСА.

Банк России отозвал лицензии СК «Стерх» приказом от 27 октября в связи с несоблюдением страховщиком требований к порядку инвестирования средств страховых резервов.