Арбитражный суд Владимирской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал имущество 16 бывших топ-менеджеров Владпромбанка на сумму 2,6 млрд рублей, говорится в определении суда.

Требование о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было заявлено в рамках иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Владпромбанка его экс-руководителей и взыскании с них 2,6 млрд рублей.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими Владпромбанк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности и приобретению ценных бумаг по завышенной стоимости. Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства.

По мнению АСВ, в результате указанных действий и бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения Владпромбанка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Указанные обстоятельства являются, как считает агентство, основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Владимирской области 29 июня 2017 года признал Владпромбанк несостоятельным.