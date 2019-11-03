Банк «Ак Барс» запустил сервис дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для малого бизнеса на базе платформы Digital2Go. «Ак Барс Бизнес Драйв» решает полный спектр задач ДБО для предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Cервис дистанционного банковского обслуживания разработан на базе цифровой платформы Digital2Go от BSS и обеспечивает комфортное взаимодействие предпринимателя с банком как в мобильном приложении, так и web-интерфейсе: клиент может легко контролировать счета, быстро создавать платежные поручения и получать выписки», — говорится в сообщении.

На главной странице отображаются ключевые действия, важные события, лента всех операций, данные о блокировках средств на счете.

«Сервис удобен для начинающих предпринимателей. Он отличается высокой скоростью работы: предприниматель быстро найдет нужный платеж, воспользовавшись поиском, а с помощью функции автозаполнения оперативно внесет информацию о контрагенте. Для лучшей наглядности данные о платежах представлены в виде инфографики. В дальнейшем планируется расширить функционал сервиса для бизнеса», — отмечает начальник управления трансакционного бизнеса «Ак Барса» Ильдар Абдуллин.

Услуга подключения к системе дистанционного банковского обслуживания бесплатна.

В рамках онлайн-платформы «Ак Барс Бизнес Драйв» банк внедрил новый инструмент — «Ревизор», который предупреждает клиентов о сомнительных операциях. «Ревизор» проводит оценку по операциям клиента и показывает рейтинг надежности компании. Таким образом, предприниматель заранее оценит ситуацию и избежит блокировки счетов в рамках 115-ФЗ, отмечают в банке.