Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять дополнительные меры по оказанию помощи обманутым дольщикам. Поручение дано по итогам состоявшейся 6 сентября встречи с представителями общественности Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщает пресс-служба Кремля.

«С учетом ранее данных поручений дополнительно рассмотреть вопрос о завершении строительства проблемных многоквартирных домов, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств граждан — участников долевого строительства и сроки ввода в эксплуатацию которых нарушены», — говорится в тексте поручения.

Доклад должен быть представлен до 1 марта 2020 года.



Также глава государства поручил в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению из-за рубежа в РФ соотечественников «предусмотреть дополнительные меры государственной поддержки лиц, переселяющихся на территории приоритетного заселения в целях осуществления фермерской и иной деятельности в сельской местности».

Доклад должен быть представлен до 15 ноября 2019 года.

