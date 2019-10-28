В Кремле ознакомились с данными о закрытии в РФ 700 тыс. компаний малого и среднего бизнеса, и они не подтверждаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития написала, что за последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось почти 700 тыс. юридических лиц.

«Да, ознакомились. Эти данные абсолютно не совпадают с данными, которые мы получили «а» — из корпорации по малому и среднему бизнесу и «б» — из налоговой службы. Там другие данные, и они свидетельствуют о более благоприятных процессах. Естественно, не без проблем, но тем не менее, там все-таки констатируется рост», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что, к примеру, существует целый ряд налогоплательщиков, то есть юрлиц, которые сначала платили налоги по упрощенной системе, но «перейдя потолок оборота, который предусмотрен для упрощенки», перестали быть малым бизнесом и перешли в категорию среднего.

«То есть здесь разнонаправленные процессы, и поэтому где-то количество сокращается, а где-то оно увеличивается, но в целом данные, о которых вы говорите, они не подтверждаются теми данными, которые мы получили», — добавил Песков.