Клиенты Альфа-Банка с 28 октября могут заказать своим детям карты, дизайн которых ребенок создает сам с помощью специальных наклеек. Набор наклеек выдается в комплекте с картой.

«Мы предложили нашим клиентам начать обучение своих детей правильному и рациональному использованию средств в игровой форме — с помощью наклеек, привлекая самих детей к созданию карты», — комментирует руководитель департамента по развитию розничных продуктов и клиентских сегментов Альфа-Банка Сергей Бондаренко. Он уточняет, что оформить карту можно для детей в возрасте от семи лет.



Детская карта привязывается к любому из счетов родителя. Последний сможет контролировать, сколько денег и на что тратит ребенок, при необходимости установить лимит на снятие наличных, оплату покупок в Интернете или в магазинах, — все это можно сделать в мобильном приложении. По банковской карте для детей можно получать кешбэк в размере 5% от платежей во всех кафе и ресторанах.