Тренд на сокращение потребления может привести человечество к необходимости перестраивать всю экономическую систему, представить это в глобальном масштабе практически невозможно, заявил РИА новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Макаров.

Ранее глава сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон заявил, что набирающий обороты тренд сокращения потребления может привести к серьезным социальным угрозам из-за снижения темпов роста экономики.

«Сокращение потребления, о котором говорит Петерсон, если оно наберет значимый размах, безусловно, негативно скажется на экономической динамике. В то же время не очевидно, что показатели типа экономического роста должны являться самоцелью. Высокий экономический рост не всегда эквивалентен росту качества жизни большей части населения, в том числе и потому, что он может обуславливать экологические проблемы», — прокомментировал Макаров.

По его словам, Петерсон прав в том, что «одно лишь сокращение потребления не может быть универсальным рецептом, как это нередко видят экологические активисты».



«Если человечество пойдет этим путем, ему придется перестраивать всю экономическую систему, и в первую очередь принципы распределения и перераспределения богатства. Эта задача настолько всеобъемлющая, что представить ее реализацию в глобальном масштабе практически невозможно. Хотя можно допустить, что некоторые небольшие развитые страны рано или поздно к этому придут», — сказал эксперт.

Он также добавил, что перераспределение богатств может быть связано в первую очередь с прогрессивным налогообложением.