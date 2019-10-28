«Ростелеком» воспользуется роботом для сбора долгов с абонентов, следует из материалов на портале госзакупок.

«Оказание услуги по направлению интерактивных голосовых сообщений с использованием системы интерактивного голосового ответа посредством автоматизированного интеллектуального агента (робота-коллектора) для увеличения эффективности сбора дебиторской задолженности абонентов», — говорится в материалах тендера компании.

Указывается, что начальная (максимальная) стоимость контракта на оказание этих услуг составит 15 млн рублей.

В техзадании отмечается, что звонить абонентам необходимо в будние дни с 9:00 до 21:00, а продолжительность разговора не должна превышать пяти минут.

«Если первая попытка звонка была неуспешна, то необходимо совершить вторую и третью попытки дозвониться до клиента в этот же день», — также говорится в документе.

Ранее роботов-коллекторов в свою работу стали внедрять некоторые российские банки. В частности, в сентябре прошлого года директор дивизиона «Розничный сбор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Денис Кузнецов рассказал, что банк планирует до конца года перевести порядка 90% первых звонков должникам на таких роботов.