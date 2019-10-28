Новым заместителем председателя правления банка «Уралсиб» назначен Андрей Морозов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Морозов будет полностью курировать бизнес розничного сегмента, в том числе департаменты управления эффективностью розничного бизнеса, розничных продуктов, розничных продаж в сети, электронных продаж и сервисов, а также департамент по работе с состоятельными семьями, и будет отвечать за работу с банками-партнерами, находящимися на процессинговом обслуживании в «Уралсибе».

Новый зампред ранее работал на руководящих должностях в Ситибанке, «Русском Стандарте» и Райффайзенбанке.