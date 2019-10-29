Ежегодная международная конференция по информационной безопасности для практиков ZeroNights-2019 пройдет 12—13 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге.

На мероприятии будут представлены доклады ведущих российских и зарубежных экспертов в области информационной безопасности. В этом году на конференции обсудят проблемы криптографии, безопасность различных устройств, взлом IoT (Internet of Things), атаки на механизмы Java и многое другое.

В рамках конференции будут представлены специальные треки. В первый день на Defensive Track прозвучат доклады тех, кто больше заинтересован в практическом обеспечении защиты информации. Web Village — место, где можно поговорить об атаках, уязвимостях, обходах механизмов безопасности, новых инструментах и программе Bug Bounty. Участники также смогут принять участие в Hardware Zone и обсудить перспективы развития новейших технологий.

На ZeroNights-2019 также будут проходить конкурсы от партнеров, включая соревнование по практической компьютерной безопасности «RBK.Money Hack Quest» и конкурс от Sberbank Cyber Security.

Подробная информация и условия участия в мероприятии — на официальном сайте конференции.