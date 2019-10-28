Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ростом к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 15 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,7 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 24,3 тыс. сделок на сумму порядка 1,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,56—63,96 рубля за доллар.

Курс евро 19:00 мск составил 70,66 рубля и снизился на 7 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,7 тыс. сделок примерно на 400 млн евро по курсам от 70,48 до 70,91 рубля за евро.

«Рубль к вечеру продолжает небольшое укрепление в парах с иностранными валютами. Нефть стабильна, информационный поток тоже. В стране идет очередной налоговый период, ЦБ настроен активно и решительно — так почему бы и не дорожать. Доллар США сполз к 63,61 рубля и может просесть до 63,5, что вполне укладывается в краткосрочный торговый диапазон 63,50—64,15. Евро тоже катится вниз, но менее интенсивно, и торгуется по 70,57 рубля. Пара евро/рубль может провести ближайшее время в границах 70,35—70,95 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.