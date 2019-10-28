• Около 35% семей с детьми не пользуются положенными по закону льготами, поскольку просто о них не знают. Таковы результаты всероссийского опроса Общественной палаты РФ «Семейная политика: меры поддержки глазами семей». О положенных детям из многодетных семей подарках к праздникам не знают 72% респондентов, относящихся к этой категории населения. По закону раз в месяц многодетные семьи могут бесплатно посетить музей, парк культуры и отдыха или получить возмещение стоимости своего досуга. Кроме того, у них есть право на посещение бассейнов и спорткомплексов или на получение раз в месяц выплаты за поход в театр. Пользуются такой возможностью 35% многодетных семей, а 65% о ней не слышали.

• Налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, обойдутся бюджету в 10 млрд рублей, оценило Министерство финансов. Разработчики реформы надеются ежегодно привлекать в систему от 175 млрд до 360 млрд рублей, рассчитали в Национальном рейтинговом агентстве на основе данных финансового ведомства. Согласно данным Аналитического центра НАФИ, россияне стали чаще откладывать средства «на старость»: в 2019 году это вторая по популярности цель накоплений (25%, рост на 9 процентных пунктов по сравнению с 2017 годом). Сбережения имеет каждый третий россиянин (31%). Чаще всего россияне копят без определенной цели, «про запас».

• Компания FoodPlex, акционерами которой являются Сбербанк, Rambler Group и ряд частных инвесторов, запускает новую foodtech-платформу SberFood — мобильное приложение для походов в рестораны. SberFood включает технологии приложений Plazius и «Афиша.Рестораны»: рекомендации и подборки ресторанов, бронирование столов, предзаказ еды и напитков, оплату и разделение счета, чаевые, доступ к акциям и программам лояльности ресторанов. Приложение можно скачать в App Store и Google Play. Платформа «оптимизирует процесс взаимодействия ресторана и гостя, сокращая время ожидания для гостя и затраты на обслуживание для ресторана».



• В ВТБ раскрыли детали создаваемой экосистемы. Банк создаст IT-платформу, в которую будут входить сервис по аренде жилья, мобильный оператор, цифровая бухгалтерия, маркетплейс банковских услуг, рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Олюнин. Таким образом, госбанк будет конкурировать с крупнейшей экосистемой Сбербанка. У ВТБ готовы решения по восьми проектам, входящим в цифровую экосистему, но к концу года их будет еще больше. Четыре сервиса развернуты в пилотном режиме: это виртуальный оператор «ВТБ Мобайл», маркетплейс банковских услуг «Юником-24», жилищная экосистема и оператор фискальных данных. Уже приняты решения по цифровой бухгалтерии и B2B-коннекту, где малый бизнес сможет подключиться к зарубежным торговым площадкам (например, к AliExpress) и найти поставщиков.

