Банк «Русский Стандарт» начал выпускать дебетовые карты платежной системы «Мир», которые клиенты могут получить в рамках пакета «Банк в кармане». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Карта выпускается в рублях и обслуживается на всей территории России. Ее можно получить в любом отделении банка, комиссия за выпуск и перевыпуск карты составит 300 рублей. Проценты по карте на остаток средств на счете не начисляются.

Держателям карты будут доступны все стандартные услуги. Также для держателей карты «Мир» «Русского Стандарта» действует программа лояльности RS Cashback: возврат 1% суммы покупок в трех категориях, которые ежеквартально назначаются банком. Все держатели карты «Мир» «Русского Стандарта» автоматически становятся участниками программы привилегий «Клуб скидок».