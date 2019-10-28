Банк «Фридом Финанс» добавил новые акции в свою программу «CashBack акциями». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Теперь держателям карт банка стали доступны акции Freedom Holding Corporation, после того как бумаги холдинга стали торговаться на бирже NASDAQ. Они также доступны на Санкт-Петербургской бирже.

В 2018 году банк «Фридом Финанс» запустил программу кешбэка, по которой клиенту выплачиваются денежные средства, размер которых привязан к стоимости ценных бумаг. Согласно программе, клиент может выбрать акцию одной из мировых компаний. Всего в программе до недавнего времени участвовали акции 15 крупнейших компаний России и мира. Кешбэк может также приносить дополнительный доход, размер которого зависит от роста стоимости ценных бумаг, обращающихся на фондовых биржах. Конвертировать акции в деньги можно непосредственно в мобильном или онлайн-банке.